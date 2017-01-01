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Грузовик с фруктами перевернулся в тоннеле на Калужском шоссе в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
03:03
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На Калужском шоссе в Новой Москве в районе поселка Мосрентген произошло ДТП. В тоннеле при съезде с 41 км МКАД на Калужское шоссе перевернулся грузовой автомобиль "Камаз", груженный фруктами. Большегруз завалился на правый бок, перекрыв движение по тоннелю. Водитель не пострадал, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор, с помощью которого пытаются поднять грузовик.

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