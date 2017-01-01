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"Река" разлилась во дворе дома в Челябинске

Автор:
ms.lukovka1982
Дата публикации:
09:28
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Молочные реки и кисельные берега... Огромный водоём появился во дворе многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Вода, по словам местных жителей, бежит уже несколько дней: с минувшего воскресенья. "И водоканал бездействует, на звонки не реагирует," - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

  • 28
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    09:30
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, пожалуйста, в каком населённом пункте снято это видео?
  • ms.lukovka1982
    10:18
    добрый день. г Челябинск Бр. Кашириных 10. ЖК Кировский. Видео снято в вс. Сегодня вторник воды стало еще больше. Скоро на лодках поплывем.
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