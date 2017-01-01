"Река" разлилась во дворе дома в Челябинске

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Молочные реки и кисельные берега... Огромный водоём появился во дворе многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Вода, по словам местных жителей, бежит уже несколько дней: с минувшего воскресенья. "И водоканал бездействует, на звонки не реагирует," - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.