Сараи и жилые дома сгорели ночью в подмосковной Шатуре

Автор: m777m12 Дата публикации: 09:58

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Сразу несколько пожаров произошли этой ночью в подмосковной Шатуре. По словам очевидцев, горели сараи на проспекте Ильича, а также на улице Клары Цеткин. Постройка на улице Клары Цеткин, как видно на кадрах, буквально сгорела дотла - как и вещи, которые находились внутри строения. Кроме того, сообщения о возгорании поступали с улиц Московской и 1 Мая. Там, как сообщает местный житель, горели жилые дома. "Разбиты окна, сгорели балконы близлежащих домов. На данный момент пожар продолжают тушить," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.