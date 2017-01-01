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Ярославское шоссе встало в "мёртвой пробке" после обрушения моста под Москвой

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:55
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Многокилометровая пробка растянулась в обоих направлениях на Ярославском шоссе под Москвой. Причиной огромного затора стало серьёзное ДТП. Утром в районе города Пушкино грузовик с внезапно поднявшимся кузовом врезался в опору надземного пешеходного перехода. От удара конструкция упала на проезжую часть, перекрыв все полосы. Тысячи человек встали в "мёртвой пробке". По словам очевидцев, позже вблизи места ЧП убрали часть отбойника. Это позволило организовать разворот для автомобилистов.
Видео: YouTube / Merry Family


ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
Видео: Instagram / mosgoweek

Видео: "Вконтакте" / ТВР24 Лента новостей: Сергиев Посад и Радонежье

Видео: YouTube / Гордый Русич

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