Ярославское шоссе встало в "мёртвой пробке" после обрушения моста под Москвой
Многокилометровая пробка растянулась в обоих направлениях на Ярославском шоссе под Москвой. Причиной огромного затора стало серьёзное ДТП
. Утром в районе города Пушкино грузовик с внезапно поднявшимся кузовом врезался в опору надземного пешеходного перехода. От удара конструкция упала
на проезжую часть, перекрыв все полосы. Тысячи человек встали в "мёртвой пробке". По словам очевидцев, позже вблизи места ЧП убрали часть отбойника. Это позволило организовать разворот для автомобилистов. Видео: YouTube / Merry FamilyВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!! Видео: Instagram / mosgoweekВидео: "Вконтакте" / ТВР24 Лента новостей: Сергиев Посад и РадонежьеВидео: YouTube / Гордый Русич
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