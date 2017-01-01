В Санкт-Петербурге подростки залезли на фасад многоэтажки ради эффектных фото

Автор: Senatik Дата публикации: 15:16

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210952

Фотосессию с риском для жизни устроила группа подростков на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, школьники сначала пробрались на крышу многоэтажного дома. Но и этого юным экстремалам показалось мало. Ребята перелезли через ограждения, а один молодой человек и вовсе забрался на статую, которая украшает фасад дома. И всё, как видно на записи, ради эффектных фото. Местные жители отмечают, что такие опасные фотосессии, к сожалению, не редкость для города. А желающие зачастую могут почти беспрепятственно попасть на крыши домов.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Любители селфи беспрепятственно забрались на крышу и ходили за ограждением без каких-либо помех со стороны владельцев дома. Такая ситуация типична для любителей петербургских крыш".