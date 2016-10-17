Крокодил укусил дрессировщика за руку во время шоу в Таиланде

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:38

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ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендовано к просмотру лицам с ослабленной психикой!

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210954