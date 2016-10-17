Крокодил укусил дрессировщика за руку во время шоу в Таиланде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:38
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Хотели острых ощущений - получайте. В Таиланде зрители шоу с крокодилами стали свидетелями настоящей драмы. Дрессировщик, как это задумано по сценарию, засунул руку в пасть хищника, даже почесал язык, но, очевидно, был слишком груб. Его подопечный вдруг сомкнул свои мощные челюсти и стал делать характерные движения головой в разные стороны. Казалось, мужчина останется без руки. Но он умудрился выдернуть ее. И, как сообщается, отделался несерьезными ранами. Через пару недель дрессировщик готов снова выйти на сцену, потому что, цитируем, “очень любит крокодилов”.
Видео: Facebook / โชกุน จัง
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