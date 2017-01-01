В реках Белгородской области массово гибнет рыба
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 15:45
-
- 17
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Жители Валуйского района жалуются на массовую гибель рыбы в реках Валуй и Оскол с 20 июля. По словам очевидцев, после дождей река приобрела коричневый цвет, и на поверхность начала всплывать мёртвая рыба. На место обнаружения мёртвой рыбы выезжали сотрудники Росприроднадзора, которые взяли пробы воды. Также из Белгорода на берега реки приехали представители рыбнадзора. Они заключили, что массового вымирания рыбы нет".
- 17
Ещё
66
30.07 21:24 | Аноним
50
30.07 12:51 | serg333
166
29.07 20:18 | LaimeLaim
Комментарии (0)