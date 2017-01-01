В реках Белгородской области массово гибнет рыба

Автор: Аноним Дата публикации: 15:45

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210955

Жители Белгородской области бьют тревогу: в реках Валуйского района гибнет рыба. На поверхности воды виднеются мёртвые тушки. Берега - в погибших раках. По словам местных жителей, рыба начала всплывать примерно с 20 июля. Мор замечен на реке Валуй и на реке Оскол. На место приезжали сотрудники Росприроднадзора и Рыбнадзора. Последние заключили, что массового вымирания всё-таки нет.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Жители Валуйского района жалуются на массовую гибель рыбы в реках Валуй и Оскол с 20 июля. По словам очевидцев, после дождей река приобрела коричневый цвет, и на поверхность начала всплывать мёртвая рыба. На место обнаружения мёртвой рыбы выезжали сотрудники Росприроднадзора, которые взяли пробы воды. Также из Белгорода на берега реки приехали представители рыбнадзора. Они заключили, что массового вымирания рыбы нет".