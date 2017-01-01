Солнечный и жаркий последний день июля
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 31.07 21:31
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- 10
В столице ярко светит солнце и жарко. До предстоящих выходных будет по-летнему жарко, солнечно и ясно.
- 10
В столице ярко светит солнце и жарко. До предстоящих выходных будет по-летнему жарко, солнечно и ясно.
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