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Солнечный и жаркий последний день июля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
31.07 21:31
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В столице ярко светит солнце и жарко. До предстоящих выходных будет по-летнему жарко, солнечно и ясно.

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