С 1 августа в Москве пройдет фестиваль "Московское кино"
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:24
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В столице в период с 1 августа по 9 сентября 2018 года Департаментом культуры города Москвы запланировано проведение фестиваля “Московское кино”. В рамках Фестиваля на открытых городских площадках состоятся бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, встречи с российскими актёрами и режиссёрами и др. (еженедельно со среды по воскресенье, с 12.00 по 22.00). Фестиваль приурочен к празднованию Дня российского кино 25-27 августа. В афише летних кинотеатров – более 150 картин и мультфильмов. Любимые советские комедии и мелодрамы, мультфильмы, а также современные отечественные и зарубежные фильмы – "Лед", "Бумер", "Я худею", "Притяжение", "Бьютифул", "Хатико: самый верный друг", "Чемпионы", "Ёлки", "Дублёр", "Приключения Паддингтона", "Смешарики", "Илья Муромец и Соловей Разбойник".
Интерактивное расписание можно посмотреть здесь
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