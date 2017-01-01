Сегодня воздух в Москве прогрелся до +26°С
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 31.07 21:33
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- 10
Сегодня воздух в Москве прогрелся до +26°С, завтра ожидаем +30°С.
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Сегодня воздух в Москве прогрелся до +26°С, завтра ожидаем +30°С.
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