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Сегодня воздух в Москве прогрелся до +26°С

Автор:
Uwis
Дата публикации:
31.07 21:33
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Сегодня воздух в Москве прогрелся до +26°С, завтра ожидаем +30°С.

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