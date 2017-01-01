Усадьба купца И.Масягина в Старомонетном переулке будет отреставрирована

Автор: tim777 Дата публикации: 21:33

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210966

Деревянный дом городской усадьбы XIX века в Старомонетном пер. в центре Москвы будет отреставрирован. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).В деревянном доме городской усадьбы XIX века, который находится в Старомонетном пер., началась реставрация. Сейчас специалисты приступили к противоаварийным работам, которые планируют завершить до конца 2018 г. После этого они перейдут ко второму этапу реставрации.В пресс-службе пояснили, что главный дом городской усадьбы купца Ивана Масягина, построенный в 1819 г. является объектом культурного наследия. Его возвели в стиле московского ампира по образцовому проекту небольшого жилого дома, разработанному для жилой застройки Москвы после пожара 1812 г. Реставраторы планируют воссоздать деревянную лестницу, ведущую в мезонин, и веранду в саду, восстановить наличники окон, стены и кровлю. Зданию вернут первоначальную планировку и сохранят пространственную композицию дома на 1905 г. В будущем памятник культуры будут использовать как административно-офисное здание.