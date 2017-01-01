Усадьба купца И.Масягина в Старомонетном переулке будет отреставрирована
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:33
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- 26
В деревянном доме городской усадьбы XIX века, который находится в Старомонетном пер., началась реставрация. Сейчас специалисты приступили к противоаварийным работам, которые планируют завершить до конца 2018 г. После этого они перейдут ко второму этапу реставрации.
В пресс-службе пояснили, что главный дом городской усадьбы купца Ивана Масягина, построенный в 1819 г. является объектом культурного наследия. Его возвели в стиле московского ампира по образцовому проекту небольшого жилого дома, разработанному для жилой застройки Москвы после пожара 1812 г. Реставраторы планируют воссоздать деревянную лестницу, ведущую в мезонин, и веранду в саду, восстановить наличники окон, стены и кровлю. Зданию вернут первоначальную планировку и сохранят пространственную композицию дома на 1905 г. В будущем памятник культуры будут использовать как административно-офисное здание.
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21:34 | tim777
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