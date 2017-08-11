В Замоскворечье завершаются работы по капитальному ремонту фасада дома доктора Эберлина

Автор: tim777 Дата публикации: 21:34

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210967

В центре Москвы на углу Климентовского и Малой Ордынка в Замоскворечье все эти годы стояло серое пятиэтажное здание, известное как дом доктора Эберлина (Климентовский переулок, 9/1). Построил его накануне Первой Мировой войны известный московский архитектор, мастер предреволюционной неоклассики Борис Великовский. Сегодня в рамках реализации Постановления Правительства Москвы "О региональной программе капитального ремонта" уже подошли к концу работы по обновлению фасада. Здание приобрело более красочный вид, фасады украшает лепнина, а лестницу украшают узорчатые перила.Из истории:Статский советник Афанасий (Афроим) Моисеевич Эберлин являлся доктором медицины, изучавшим женские болезни. К моменту переезда в Климентовский переулок уже около 10 лет был приват-доцентом Московского университета, работал в Голицынской больнице. В 1917 году стал профессором на кафедре оперативной гинекологии и акушерства.Афанасий Моисеевич продумал, как использовать каждую часть огромного дома, размерам которого позавидовал бы и его литературный коллега - профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.Весь первый этаж занимали две шикарные квартиры, которые сдавались состоятельным жильцам за большую плату.На втором этаже помещалась частная гинекологическая клиника самого доктора Эберлина. Помимо комфортных палат и современной, по меркам того времени, операционной, был даже стационарный родильный приют. Позволить себе лечиться у Эберлина могли только состоятельные женщины, из того же сословия, что и жильцы первого этажа.На третьем этаже в двух просторных квартирах жил сам доктор со своей семьей и его родственники.Два верхних этажа сдавались внаем, но подешевле. На четвертом этаже было уже три квартиры, а пятый и вовсе был разделен на маленькие квартирки, в которых, в основном, поселялись люди творческих специальностей или студенты.Не простаивал без дела и чердак в Климентовском переулке, 9/1. На нем профессор устроил зимний сад, который укрывала от непогоды стеклянная крыша в форме палатки (в настоящее время покрыта жестяными листами).После Октябрьской революции Афанасий Моисеевич Эберлин продолжил работать в клинике, однако когда в середине 20-х его пригласили на симпозиум во Францию, назад в Россию уже не вернулся.После отъезда профессора дом полностью стал жилым.Одна из уникальных особенностей, связанных с этим домом - ширина Голиковского переулка возле него. Она не изменилась с 18-го века, хотя уже было принято постановление городской Думы о стандартной ширине московских улочек, для чего новые постройки смещали вглубь от красной линии.Эберлин лично обращался к властям Москвы с просьбой не расширять переулок, чтобы построить дом как можно большей площади. Переулок был небольшим, проезжали по нему редко, поэтому с аргументами профессора согласились.И еще один интересный факт из истории дома по адресу Климентовский переулок, 9/1 (Голиковский переулок). Дело в том, что с момента его основания в нем отсутствовала квартира под номером 13. Нет такой и сейчас.