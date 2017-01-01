Дым от пожара на Криворожской улице виден издалека
- Автор:
- missboyko88
- Дата публикации:
- 21:41
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- 55
Горит квартира на Криворожской улице. Дым от пожара издалека.
- 55
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29
21:34 | tim777
56
15:45 | Аноним
Горит квартира на Криворожской улице. Дым от пожара издалека.
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