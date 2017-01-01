s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дым от пожара на Криворожской улице виден издалека

Дым от пожара на Криворожской улице виден издалека

Автор:
missboyko88
Дата публикации:
21:41
  • 55
  • 0

Горит квартира на Криворожской улице. Дым от пожара издалека.

  • 55
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

29 0
21:34 | tim777
В Замоскворечье завершаются работы по капитальному ремонту фасада дома доктора Эберлина
47 0
09:58 | m777m12
Сараи и жилые дома сгорели ночью в подмосковной Шатуре
42 0
21:28 | alextsaryev99
Развалы бахчёвых начали появляться на Московских улицах
56 0
15:45 | Аноним
В реках Белгородской области массово гибнет рыба