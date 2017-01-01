Вечерний футбольный турнир прошел в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 31.07 22:56

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Учитывая, что все участники первенства по минифутболу Тихвинского вагоностроительного завода все-таки заняты на производстве - игры проводят вечерами и в выходные дни. Днем учатся играть юные тихвинцы - у футбола нет каникул. Играют на стадионе "Кировец", еще три года здесь ФК "Тосно" громило порой именитых соперников. После перерыва восстановлена местная взрослая команда "Кировец" - она тоже неплохо выступает. А в Ленинградской области возникла новая частная команда "Ленинградец", игры Первенства второго дивизиона проводят пока в Санкт-Петербурге, арендуя частный стадион. Обещают в сентябре и в Тихвине один раз принять гостей. Хотя было бы лучше и обе августовские домашние игры "привезти" в Тихвин - болельщиков будет в разы больше, что новому клубу не будет лишним. Осенние игры можно и в Петербурге на МСА - там и подогрев поля есть и освещение нормальное.