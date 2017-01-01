Городские службы проводят работы по покраске перил набережной Яузы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 01:51
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На прошлой неделе сотрудники ГБУ «Гормост» проводили работы по пескоструйной очистке и грунтовке чугунных перил и гранитной облицовки набережных реки Яузы. Это позволяет подготовить поверхности к покраске. В настоящее время работы идут на пяти набережных общей протяженностью порядка пяти километров: Подгорская, Серебряническая, Устьинская, Берниковская, Николоямская.
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