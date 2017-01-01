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Городские службы проводят работы по покраске перил набережной Яузы

Автор:
denis947
Дата публикации:
01:51
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Специалисты ГБУ «Гормост» продолжают работы по приведению в порядок перильные ограждения набережной реки Яузы. В ночь с 31 июля на 1 августа специалисты ГБУ «Гормост» приступили к работам по покраске перил Николоямской набережной. Работы проводит бригада из 4 человек и мастер участка с помощью специального оборудования с бензиновым приводом. За смену планируется израсходовать около 100 кг краски.

На прошлой неделе сотрудники ГБУ «Гормост» проводили работы по пескоструйной очистке и грунтовке чугунных перил и гранитной облицовки набережных реки Яузы. Это позволяет подготовить поверхности к покраске. В настоящее время работы идут на пяти набережных общей протяженностью порядка пяти километров: Подгорская, Серебряническая, Устьинская, Берниковская, Николоямская.
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