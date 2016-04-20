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В честь дня рождения ВДНХ Центральная аллея, исторические павильоны и фонтаны станут декорациями для праздничного концерта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:26
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Праздник в честь дня рождения Главной выставки страны откроется музыкально-световым шоу — Центральная аллея ВДНХ засияет разными красками, а исторические павильоны и фонтаны станут декорациями для концерта симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Разноцветные лучи осветят исторический павильон №1 «Центральный» и цветочный партер аллеи, а струи фонтана «Дружба народов» раскрасят яркими красками световой партитуры, создавая неповторимую атмосферу гармонии и вдохновения.

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