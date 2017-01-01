Рядом с Зеленоградом обнаружена незаконная точка сжигания мусора (аэросъёмка)
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 02:47
-
- 29
Очередное нелегальное предприятие по утилизации мусора обнаружено на окраине Зеленограда. Под прикрытием деятельности строительного магазина, на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070108:61 вид разрешённого использования - под дачное строительство, огороженным по периметру и охраняемым собаками территория которого захламлена строительными и коммунальными отходами, работает спецтехника и прям средь бело дня, не боясь ни какой ответственности, производится сжигание отходов, что является грубым нарушением природоохранного законодательства. По данному факту подготовлены обращения в надзорные органы.
- 29
Комментарии (0)