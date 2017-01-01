s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Рядом с Зеленоградом обнаружена незаконная точка сжигания мусора (аэросъёмка)

Рядом с Зеленоградом обнаружена незаконная точка сжигания мусора (аэросъёмка)

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
02:47
  • 29
  • 0

Очередное нелегальное предприятие по утилизации мусора обнаружено на окраине Зеленограда. Под прикрытием деятельности строительного магазина, на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070108:61 вид разрешённого использования - под дачное строительство, огороженным по периметру и охраняемым собаками территория которого захламлена строительными и коммунальными отходами, работает спецтехника и прям средь бело дня, не боясь ни какой ответственности, производится сжигание отходов, что является грубым нарушением природоохранного законодательства. По данному факту подготовлены обращения в надзорные органы.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
02:42 | denis947
Редкое природное явление - "серебристые облака" увидели жители Москвы
75 0
21.07 19:00 | Вася Лебедев
В Марий Эл начались работы по ликвидации стихийных свалок мусора
89 0
26.07 09:55 | Kerala
В Саратовской области горит свалка
92 0
24.01 18:23 | Ольга
Солнечное гало над Зеленоградом
132 0
12.06 14:57 | onf46
Флешмоб ОНФ «Россия - это мы» в Курске было видно с высоты птичьего полета