Редкое природное явление - "серебристые облака" увидели жители Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 02:42
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В ночь на 1 августа в небе столицы на довольно приличном расстоянии горожане смогли наблюдать редкое природное явление - серебристые облака. Это сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65°[4] (северной и южной широты). В столице облака можно было наблюдать в 20-х числах июня.
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