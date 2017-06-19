Редкое природное явление - "серебристые облака" увидели жители Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 02:42

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В ночь на 1 августа в небе столицы на довольно приличном расстоянии горожане смогли наблюдать редкое природное явление - серебристые облака. Это сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65°[4] (северной и южной широты). В столице облака можно было наблюдать в 20-х числах июня.