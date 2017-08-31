В столице открылся фестиваль «Московское кино»

Автор: Uwis Дата публикации: 11:46

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В рамках проекта «Московское кино» при поддержке Департамента культуры города Москвы в столице сегодня открываются 30 летних кинотеатров под открытым небом. На площадках все желающие смогут разместиться на 200 пуфах и посмотреть кино на больших светодиодных экранах, а также поучаствовать в мастер-классах звёзд. Фестиваль проходит в каждом округе Москвы, для всех желающих и абсолютно бесплатно.