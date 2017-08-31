s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В столице открылся фестиваль «Московское кино»

В столице открылся фестиваль «Московское кино»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:46
  • 20
  • 0

В рамках проекта «Московское кино» при поддержке Департамента культуры города Москвы в столице сегодня открываются 30 летних кинотеатров под открытым небом. На площадках все желающие смогут разместиться на 200 пуфах и посмотреть кино на больших светодиодных экранах, а также поучаствовать в мастер-классах звёзд. Фестиваль проходит в каждом округе Москвы, для всех желающих и абсолютно бесплатно.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

37 0
13:52 | denis947
Цветы приносят к зданию Дома Журналистов в память убитых в ЦАР корреспондентов
47 0
31.07 21:24 | Max_019
Столица готовится к открытию фестиваля "Московское кино"
96 2
29.07 20:39 | LaimeLaim
Набережные Москвы-реки в выходные заполнены горожанами
131 0
31.08.2017 20:46 | reporterA94
В Москве с размахом отметили съемки кинокартины