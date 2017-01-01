s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 1 августа 2018 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 1 августа 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
11:49
  • 42
  • 0

1 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 1 августа, вошли кадры о том, как сильный шторм перевернул лодку в Индийском океане, и кадры полёта истребителя вместе с раритетной военной техники из кабины пилота на авиашоу в США.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

85 0
00:40 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 31 июля 2018 года
85 0
31.07 14:47 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 31 июля 2018 года
97 0
30.07 17:30 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 30 июля 2018 года
92 0
30.07 14:32 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 30 июля 2018 года