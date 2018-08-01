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В ДТП на северо-востоке столицы пострадал один человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:06
  • 192
  • 2

Днём 1 августа на северо-востоке Москвы произошло ДТП. На пересечении Сельскохозяйственной улицы с улицей Вильгельма Пика столкнулись автомобили "МАЗ" и "Фольксваген Поло", принадлежащий такси. В результате ДТП водитель легковушки оказался зажат в салоне. Для его деблокации были вызваны спасатели. Затем водитель был передан бригаде скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.

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  • 2

Комментарии (2)

  • pavel2033
    15:47
    АГН "Москва" в 15:36 https://www.mskagency.ru/materials/2804680 01.08.18
  • Max_019
    16:45
    В 16:18 по М24 01.08.18.
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