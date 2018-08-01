В ДТП на северо-востоке столицы пострадал один человек

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Днём 1 августа на северо-востоке Москвы произошло ДТП. На пересечении Сельскохозяйственной улицы с улицей Вильгельма Пика столкнулись автомобили "МАЗ" и "Фольксваген Поло", принадлежащий такси. В результате ДТП водитель легковушки оказался зажат в салоне. Для его деблокации были вызваны спасатели. Затем водитель был передан бригаде скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.