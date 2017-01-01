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Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в Домодедове

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:20
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В подмосковном городе Домодедово произошел крупный пожар. В жилом доме, расположенном по адресу: Каширское шоссе, д. 104, загорелась кровля. Огонь по деревянным перекрытиям мгновенно распространился по всей площади крыши и охватил 1000 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. В тушении возгорания задействованы более 10 единиц пожарной техники Москвы и Московской области. В горящем здании помимо жилых квартир располагается Отделение ФМС г. Домодедово. Из помещения на улицу были вынесены все документы. Пострадавших нет.

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