Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в Домодедове

Автор: denis947 Дата публикации: 15:20

32

32 0

В подмосковном городе Домодедово произошел крупный пожар. В жилом доме, расположенном по адресу: Каширское шоссе, д. 104, загорелась кровля. Огонь по деревянным перекрытиям мгновенно распространился по всей площади крыши и охватил 1000 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. В тушении возгорания задействованы более 10 единиц пожарной техники Москвы и Московской области. В горящем здании помимо жилых квартир располагается Отделение ФМС г. Домодедово. Из помещения на улицу были вынесены все документы. Пострадавших нет.