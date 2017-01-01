Полуразрушенные бетонные плиты угрожают пешеходам Старого Оскола

Автор: Николай Черных Дата публикации: 15:40

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211001

Ни ограждений, ни предупреждений! Пешеходная часть между многопрофильным зданием в микрорайоне Жукова и соседним жилым домом уже больше полугода находится в аварийном состоянии. Бетонные блоки, ранее служившие защитой от машин (рядом, во дворе, муниципальная автостоянка), теперь держатся на добром слове. Цемент, скреплявший конструкцию, давно высох от времени. Многие из блоков свалились внутрь дорожки, а те, что остались, сильно накренились и готовы покалечить случайных прохожих. Это место обладает большой проходимостью.