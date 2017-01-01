Полуразрушенные бетонные плиты угрожают пешеходам Старого Оскола
- Автор:
- Николай Черных
- Дата публикации:
- 15:40
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