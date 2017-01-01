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Жара стоит в столице в первый день последнего летнего месяца

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:45
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В столице очень жарко. Воздух прогрелся до +30С. Горожане и туристы тянутся охладится к фонтанам и выбирают тенистые места.

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