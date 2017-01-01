Жара стоит в столице в первый день последнего летнего месяца

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:45

20

20 0

В столице очень жарко. Воздух прогрелся до +30С. Горожане и туристы тянутся охладится к фонтанам и выбирают тенистые места.