Жара стоит в столице в первый день последнего летнего месяца
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:45
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- 20
В столице очень жарко. Воздух прогрелся до +30С. Горожане и туристы тянутся охладится к фонтанам и выбирают тенистые места.
- 20
В столице очень жарко. Воздух прогрелся до +30С. Горожане и туристы тянутся охладится к фонтанам и выбирают тенистые места.
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