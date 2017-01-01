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В связи с чисткой и профилактикой фонтаны на Манежной площади отключили

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
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В самое пекло в столице на Манежной площади отключили фонтаны , в связи с очисткой и профилактикой.

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