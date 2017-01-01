В связи с чисткой и профилактикой фонтаны на Манежной площади отключили
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:37
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- 19
В самое пекло в столице на Манежной площади отключили фонтаны , в связи с очисткой и профилактикой.
- 19
В самое пекло в столице на Манежной площади отключили фонтаны , в связи с очисткой и профилактикой.
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