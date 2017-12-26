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В Москве показали производство арт-объектов и костюмов для фестиваля "Времена и Эпохи"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:34
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В рамках фестиваля "Времена и Эпохи" журналисты и блогеры посетили производство арт-объектов и костюмов. В ходе пресс-тура был показан процесс создания арт-объектов, которые будут украшать 30 столичных площадок. Все костюмы для фестиваля шьются из натуральных материалов и в скором времени отправятся на выставку военного костюма у музея "Пресня", пошив исторических женских костюмов процесс трудоёмкий и сложный. Достоверные исторические декорации во время фестиваля создают атмосферу исторических периодов от каменного века до 1980-х годов. Для детей и взрослых будут интересные локации, на которых реконструкторы из России и зарубежья совершат путешествие во времени. Будет звучать старинная музыка, ремесленники проведут мастер-классы и можно будет посмотреть интересные сражение, все будет интерактивно. Фестиваль откроет свои двери с 10 по 22 августа.

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