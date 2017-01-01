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Большая очередь из туристов собразовалась в Кремль

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:35
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Большая очередь туристов стоит в кассы музеи Кремля и на само территорию.

  • 23
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