Два новых пешеходных перехода появятся на юго-востоке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 19:35
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Два новых пешеходных перехода появятся на юго-востоке Москвы, об этом сообщает единый транспортный портал. «Сотрудниками Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) было принято решение об организации нового пешеходного перехода на ул. 3-я Карачаровская, в районе д. 9, корп. 2. Переход по указанном адресу необходим для того, чтобы переходить дорогу было безопаснее», - говорится в сообщении. Отмечается, что по просьбам горожан специалистами ЦОДД также организован еще один пешеходный переход - через 8-ю ул. Текстильщиков в районе пересечения с ул. Юных Ленинцев. «Данное решение также позволило повысить безопасность движения для пешеходов», - подчеркивается в сообщении.
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