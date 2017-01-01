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На севере столицы идёт благоустройство парка имени Святослава Фёдорова

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:45
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На севере столицы в парке имени Святослава Фёдорова в Бескудниково полным ходом идут работы по благоустройству. На встрече с жителями района мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запланирована большая работа, даже «уровнем выше, чем парк Горького». В парке планируется установить 400 фонарей, оборудовать четыре детские площадки. Здесь также появятся зоны для скейтбординга, мини-футбола, хоккея и воркаута, площадка с тренажёрами. По периметру парка пройдёт велосипедная дорожка, ещё одна дорожка, с прорезиненным покрытием специально для маленьких велосипедистов, появится рядом с детскими площадками. Основные строительно-монтажные работы планируется закончить в конце августа.

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