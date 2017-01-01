На ВДНХ начал работу новый информационный центр
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:41
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Узнать подробную информацию о мероприятиях, проходящих на Выставке, приобрести билеты и сувениры, спланировать маршрут, заказать экскурсию, провести встречу, подключиться к бесплатному Wi-Fi и зарядить мобильные устройства и многое другое гости ВДНХ могут в новом информационном центре в строении №230. Кроме того, продолжает работу инфоцентр в павильоне №16 «Гидрометеорология». На Главной выставке страны запланировано появление еще нескольких информационных центров. Два откроются в Ландшафтном парке и еще один — в павильоне «Рабочий и колхозница».
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