Пассажирка автобуса пострадала в результате ДТП на Каширском шоссе в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 03:10
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На юге Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Грузовой фургон "Соболь" и рейсовый автобус, 439 маршрута, следовавший к станции метро "Домодедовская", столкнулись на Каширском шоссе в районе дома 67. После столкновения фургон развернуло против движения. В результате резкого торможения одна из пассажирок упала в салоне автобуса и получила травмы. После оказания медпомощи ее госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.
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