Пассажирка автобуса пострадала в результате ДТП на Каширском шоссе в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 03:10

27

27 0

На юге Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Грузовой фургон "Соболь" и рейсовый автобус, 439 маршрута, следовавший к станции метро "Домодедовская", столкнулись на Каширском шоссе в районе дома 67. После столкновения фургон развернуло против движения. В результате резкого торможения одна из пассажирок упала в салоне автобуса и получила травмы. После оказания медпомощи ее госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.