Совёнок появился на улице Уфы
- Автор:
- vkontakte23600949
- Дата публикации:
- 10:18
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- 24
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Позвонил в зоозащиту и в МЧС, но так никто и не отреагировал. Сказали, чтобы я сам его отвёз куда-нибудь, что все спасатели заняты - якобы дежурят на пляже. В итоге, его забрала другая девушка и клятвенно заверила, что вместе со своей мамой отвезёт птенца в питомник или в лес. Надеюсь, птенец будет жить".
- 24
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