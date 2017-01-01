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Совёнок появился на улице Уфы

Автор:
vkontakte23600949
Дата публикации:
10:18
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Отчаянный писк наполнил улицы Уфы в районе Дёмы-Александровки. Оказалось, что под одним из кустов сидит маленький совёнок. При виде людей он никуда не улетал, только лишь поднимал крылья и, кажется, жалобно кричал о помощи. Птенца обнаружил местный мобильный репортёр. Автор ролика рассказывает, что сразу же позвонил в зоозащиту и МЧС, сообщил о нахождении на улице города хищной птицы.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Позвонил в зоозащиту и в МЧС, но так никто и не отреагировал. Сказали, чтобы я сам его отвёз куда-нибудь, что все спасатели заняты - якобы дежурят на пляже. В итоге, его забрала другая девушка и клятвенно заверила, что вместе со своей мамой отвезёт птенца в питомник или в лес. Надеюсь, птенец будет жить".

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