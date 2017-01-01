Жители Саратовской области возмущены строительством церкви на месте парка и детской площадки

Автор: Delfinka Дата публикации: 10:24

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211021

Житель Саратовской области жалуется на "нашествие" церквей. По словам автора ролика, в посёлке Приволжский уже есть несколько храмов. Однако решили построить ещё один. Правда, как рассказывает мобильные репортёр, на месте парковой зоны и детской площадки. Что возмутило местных жителей.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"На месте парковой зоны и детской площадки стали строить церкви. По проекту рядом должна быть школа, которая все никак не построится, зато как грибы растут церкви! Причем на территории небольшого поселка насчитывается уже 5 или 6 церквей и соборов! Это что - атака?".