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Жители Саратовской области возмущены строительством церкви на месте парка и детской площадки

Автор:
Delfinka
Дата публикации:
10:24
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Житель Саратовской области жалуется на "нашествие" церквей. По словам автора ролика, в посёлке Приволжский уже есть несколько храмов. Однако решили построить ещё один. Правда, как рассказывает мобильные репортёр, на месте парковой зоны и детской площадки. Что возмутило местных жителей.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"На месте парковой зоны и детской площадки стали строить церкви. По проекту рядом должна быть школа, которая все никак не построится, зато как грибы растут церкви! Причем на территории небольшого поселка насчитывается уже 5 или 6 церквей и соборов! Это что - атака?".



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