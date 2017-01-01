Жители Саратовской области возмущены строительством церкви на месте парка и детской площадки
- Автор:
- Delfinka
- Дата публикации:
- 10:24
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- 21
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"На месте парковой зоны и детской площадки стали строить церкви. По проекту рядом должна быть школа, которая все никак не построится, зато как грибы растут церкви! Причем на территории небольшого поселка насчитывается уже 5 или 6 церквей и соборов! Это что - атака?".
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