Инвалид буквально ползком возвращается из поликлиники домой в Тюмени

Автор: andrey73f12 Дата публикации: 12:10

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211024

Город - недоступный для маломобильных граждан. Так отзывается о Тюмени местный житель Андрей Романов, инвалид второй группы. На этих кадрах - очередное подтверждение слов. По словам автора ролика, рядом с городской поликлиникой №17 пролегает трубопровод. Над магистралью построен надземный пешеходный переход. Вот только конструкция, по мнению горожанина, неприступна для маломобильных граждан. Так, мобильному репортёру пришлось опуститься на колени, чтобы добраться до остановки общественного транспорта.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Как парализованный инвалид, выйдя из поликлиники №17 в Тюмени, на улице Широтной, 96, добирался на коленках до остановки общественного транспорта. Воздушный переход через трубы не оборудован для маломобильных граждан, вот и приходится на коленках под трубами. Целый микрорайон города более 10 лет не доступен для инвалидов и других маломобильных граждан".