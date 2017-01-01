Инвалид буквально ползком возвращается из поликлиники домой в Тюмени
- Автор:
- andrey73f12
- Дата публикации:
- 12:10
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- 37
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Как парализованный инвалид, выйдя из поликлиники №17 в Тюмени, на улице Широтной, 96, добирался на коленках до остановки общественного транспорта. Воздушный переход через трубы не оборудован для маломобильных граждан, вот и приходится на коленках под трубами. Целый микрорайон города более 10 лет не доступен для инвалидов и других маломобильных граждан".
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