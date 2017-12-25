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"НЛО" заметили в небе над Москвой

Автор:
penkofff
Дата публикации:
11:31
  • 413
  • 4

Таинственный "пришелец" появился на юге Москвы. По словам мобильного репортёра, кадры сняты этим утром в районе проспекта Андропова. Видно, как огромная "тарелка" плывёт по небосклону. "Что это такое? Пришелец, инопланетяне?" - задаётся вопросом автор ролика. На деле всё, возможно, гораздо прозаичнее. Уж очень летающий объект похож на большое кучевое облако. Хоть и весьма необычной формы, напоминающей инопланетный корабль.

  • 413
  • 4

Комментарии (4)

  • Ilya
    12:03
    Ого!!! Утром в центре тоже были странные облака, думал показалось!! И что теперь будет?
  • Kate
    12:10
    Я неоднократно уже замечала такие вещи в небе, правда раньше они были в удалении и еле заметны, а сейчас вон как близко. Все таки инопланетные миры существуют?
  • Kidosik
    12:12
    Пипец....
  • Oksana_Nikiforova
    12:15
    Это невероятно!!
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