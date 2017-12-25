"НЛО" заметили в небе над Москвой

Автор: penkofff Дата публикации: 11:31

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Таинственный "пришелец" появился на юге Москвы. По словам мобильного репортёра, кадры сняты этим утром в районе проспекта Андропова. Видно, как огромная "тарелка" плывёт по небосклону. "Что это такое? Пришелец, инопланетяне?" - задаётся вопросом автор ролика. На деле всё, возможно, гораздо прозаичнее. Уж очень летающий объект похож на большое кучевое облако. Хоть и весьма необычной формы, напоминающей инопланетный корабль.