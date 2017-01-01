"Пускай себе течёт": коммунальные "ручьи" разлились на улице Комсомольска-на-Амуре
- Автор:
- betty03
- Дата публикации:
- 13:02
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- 24
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"У нас в Комсомольске-на-Амуре, на улице Вокзальной, 87/2-91/3, между этих двух домов, из-под земли течёт вода уже на протяжении 3 месяцев. Стоит едкий запах канализации, и местами стал оседать асфальт. И всё это продолжается не один год, сколько помню себя - приедут, залатают в одном месте, а на следующий год всё заново. Казалось бы, не проще заменить трубы. Видимо, у управляющей компании другое мнение. Про ремонт дорог - это совсем из области сказки, Их не ремонтировали уже 15 лет, года 4 назад сделали небольшой ремонт к дому №87/3, а дальше, видимо, средства как вода утекли куда-то. Обращались и к коммунальщикам, и в администрацию города, ответ - нет средств. Как говорится, "пускай себе течёт"".
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