"Пускай себе течёт": коммунальные "ручьи" разлились на улице Комсомольска-на-Амуре

Автор: betty03 Дата публикации: 13:02

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211028

"Пускай себе течёт". Видимо, этим "девизом" руководствуются коммунальщики Комсомольска-на-Амуре. А всё потому, что на Вокзальной улице вот уже несколько месяцев не устраняют последствия прорыва трубы. Об этом сообщает, мобильный репортёр, который прислал эти кадры. В результате, на улицах разлились целые "ручьи", а местами образовались невысыхаемые "болота". Местные жители опасаются, что постоянные водоёмы могут нанести вред фундаменту многоэтажек. А люди в конце концов могут остаться без водоснабжения на неопределённые сроки.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"У нас в Комсомольске-на-Амуре, на улице Вокзальной, 87/2-91/3, между этих двух домов, из-под земли течёт вода уже на протяжении 3 месяцев. Стоит едкий запах канализации, и местами стал оседать асфальт. И всё это продолжается не один год, сколько помню себя - приедут, залатают в одном месте, а на следующий год всё заново. Казалось бы, не проще заменить трубы. Видимо, у управляющей компании другое мнение. Про ремонт дорог - это совсем из области сказки, Их не ремонтировали уже 15 лет, года 4 назад сделали небольшой ремонт к дому №87/3, а дальше, видимо, средства как вода утекли куда-то. Обращались и к коммунальщикам, и в администрацию города, ответ - нет средств. Как говорится, "пускай себе течёт"".