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Праздничный концерт в честь дня ВДВ проходит в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:40
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В эти минуты в центре Москвы, на Васильевском спуске, проходит праздничный концерт в честь Дня Воздушно-Десантных войск. На сцене перед собравшимися военными и их семьями со своими номерами выступают творческие коллективы и эстрадные артисты. Концертная программа продлится до 16 часов дня, после чего главные герои праздника - солдаты-десантники - отправятся на традиционные праздничные гулянья в столичные парки.

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