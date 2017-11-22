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В Чувашии опрокинулась фура с соляной кислотой

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:44
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Эти кадры были сделаны несколько дней назад, но только сейчас появились в сети. Водитель автоцистерны не справился у управлением - слишком лихо вошёл в поворот, точнее, не вошёл и опрокинулся. И это было бы рядовое ДТП, если бы не содержимое цистерны - на дорогу полилась серная кислота. Сообщается, что оперативным службам пришлось полностью перекрыть движение, чтобы нейтрализовать опасное вещество. Что касается водителя, он получил травмы.
Видео: YouTube / Igorilla Igorilla

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