s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Традиционные купания в фонтанах Парка Горького проходят в День ВДВ

Традиционные купания в фонтанах Парка Горького проходят в День ВДВ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:52
  • 26
  • 0

Традиционные купания в фонтане Парка Горького в День ВДВ.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
16:08 | pavel2033
Старинные подвижные игры проходят в центре Москвы на фестивале "Времена и Эпохи".
109 0
02.08.2017 21:09 | Uwis
2 августа в парке «Сокольники» состоялся «Спортивный праздник ВДВ»