МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды в столичном регионе
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 15:19
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2 августа, центр погоды «Фобос» сообщил о том, что в Москве дневная температура воздуха составит плюс 29-31 градус, в Подмосковье плюс 27-32 градуса. В свою очередь в столичном управлении МЧС предупредили о 32-градусной жаре. Ведомство рекомендовало быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
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