Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 августа 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:39
-
- 13
В программу, показанную в эфире 2 августа, вошли кадры о том, как пассажиров пришлось эвакуировать из самолёта из-за загоревшегося телефона в Испании.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 13
Ещё
14
13:15 | MR_Дмитрий
81
01.08 11:49 | MR_Дмитрий
106
01.08 00:40 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)