Старинные подвижные игры проходят в центре Москвы на фестивале "Времена и Эпохи".

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 16:08

41

41 1

Старинные подвижные игры проходят в центре Москвы на фестивале "Времена и Эпохи". Фестиваль истории “Времена и Эпохи” стартует в столице 10 августа. Но за неделю до начала, у всех желающих будет возможность заглянуть за кулисы подготовки фестиваля, а заодно и отлично провести время всей семьей. В сквере на Цветном бульваре развернулась современная фестивальная площадка посвящённая старинным подвижным играм. Гуляя по бульвару каждый сможет побывать в различных исторических эпохах – от античности до XIX века – и освоить сразу десять старинных игр! Участие в развлечениях – бесплатно. Игровая программа будет идти с 16.00 до 19.00. Представители разных эпох будут приглашать москвичей и гостей столицы поучаствовать в подвижных играх своего времени. Взрослые и дети смогут попробовать свои силы в десяти простых, но увлекательных играх прошлого: Игровые площадки украсили арт-объекты в духе соответствующих эпох. Например, на бульваре появились военные палатки, плетень, деревянные лавки ручной работы, рунные камни и лодка-“долбленка”. В роли ведущих игр выступают двадцать реконструкторов в исторических костюмах: они объяснят гостям правила забав и расскажут об истории их возникновения