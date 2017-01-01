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Благоустройство продолжится в южном вестибюле станции «Люблино» Московского метро

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
20:32
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В южном вестибюле станции «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии Московского метро продолжатся ремонтные работы. В связи с ремонтом, для пассажиров вестибюль будет недоступен на вход и выход, с 22:00 3 августа и до 05:00 6 августа, а также с 22:00 10 августа и до 05:00 13 августа. Благоустройство будет проводится ежедневно - с 13 августа до 17 августа, с 22:00 до 05:00. Пассажиров просят пользоваться соседним северным вестибюлем. О закрытии, жителей проинформируют плакаты или сотрудники метро.

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