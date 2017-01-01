Десантники проехались на крыше автомобиля в центре Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 20:32
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- 28
Улицы Москвы наполнились машинами и мотоциклами, украшенными флагами ВДВ.
- 28
Улицы Москвы наполнились машинами и мотоциклами, украшенными флагами ВДВ.
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