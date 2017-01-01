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Десантники проехались на крыше автомобиля в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:32
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Улицы Москвы наполнились машинами и мотоциклами, украшенными флагами ВДВ.

  • 28
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