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Аномально жаркий августовский день отметили в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:46
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В столице в первые дни августа наблюдается аномальная жара до +32С. Небо ясное практически без облаков. И дует едва заметный легкий ветерок.

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