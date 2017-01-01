Аномально жаркий августовский день отметили в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:46
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- 24
В столице в первые дни августа наблюдается аномальная жара до +32С. Небо ясное практически без облаков. И дует едва заметный легкий ветерок.
- 24
В столице в первые дни августа наблюдается аномальная жара до +32С. Небо ясное практически без облаков. И дует едва заметный легкий ветерок.
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