Алексей Немерюк рассказал о программе фестиваля "Времена и Эпохи", стартующего в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:38

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30 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211057

Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк поделился с журналистами программой предстоящего фестиваля "Времена и Эпохи",а глава агентства исторических проектов “Ратоборцы” Алексей Овчаренко рассказал о новшествах на предстоящем фестивале. Помимо 30 площадок в городе впервые будет локация на Москва-реке на Воробьевых горах. Военный катер времен Великой Отечественной войны был специально реконструирован к фестивалю. Помимо отечественных реконструкторов на фестиваль приедут участники из более 20-ти стран. Также организаторы фестиваля разработали специальное мобильное приложение, которое сможет сориентировать посетителей и проложить маршрут между локациями, посещать можно самостоятельно, а можно и с гидом.Фестиваль пройдет в столице с 10 по 22 августа.