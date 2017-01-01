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Алексей Немерюк рассказал о программе фестиваля "Времена и Эпохи", стартующего в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:38
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Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк поделился с журналистами программой предстоящего фестиваля "Времена и Эпохи",
а глава агентства исторических проектов “Ратоборцы” Алексей Овчаренко рассказал о новшествах на предстоящем фестивале. Помимо 30 площадок в городе впервые будет локация на Москва-реке на Воробьевых горах. Военный катер времен Великой Отечественной войны был специально реконструирован к фестивалю. Помимо отечественных реконструкторов на фестиваль приедут участники из более 20-ти стран. Также организаторы фестиваля разработали специальное мобильное приложение, которое сможет сориентировать посетителей и проложить маршрут между локациями, посещать можно самостоятельно, а можно и с гидом.
Фестиваль пройдет в столице с 10 по 22 августа.
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  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    22:14
    https://www.mskagency.ru/materials/2805206
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