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Развлекательная программа "Московского долголетия" собрала десятки горожан на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:54
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В рамках реализации проекта Мэра Москвы "Московское долголетие" на юге Москвы в районе Нагатинский затон состоялось культурно-развлекательное мероприятие. В сквере на Коломенской набережной собрались десятки жителей Нагатинского затона, для которых была организована развлекательная программа, проведен мастер-класс по приготовлению мороженного и прикладному творчеству, а также прошли фитнес-занятия на свежем воздухе для всех категорий и возрастов граждан.
Проект "Московское долголетие" помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу вошли самые востребованные направления. Все занятия проводятся бесплатно.
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