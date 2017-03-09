Развлекательная программа "Московского долголетия" собрала десятки горожан на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 20:54

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211060

В рамках реализации проекта Мэра Москвы "Московское долголетие" на юге Москвы в районе Нагатинский затон состоялось культурно-развлекательное мероприятие. В сквере на Коломенской набережной собрались десятки жителей Нагатинского затона, для которых была организована развлекательная программа, проведен мастер-класс по приготовлению мороженного и прикладному творчеству, а также прошли фитнес-занятия на свежем воздухе для всех категорий и возрастов граждан.Проект "Московское долголетие" помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу вошли самые востребованные направления. Все занятия проводятся бесплатно.