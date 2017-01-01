Останкинский суд Москвы арестовал сестёр Хачатурян

Автор: Стрелец Дата публикации: 21:18

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Трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, арестовали до 28 сентября 2018 года по решению Останкинского суда. Сёстры Хачатурян: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария с особой жестокостью расправились со своим отцом. Его тело было обнаружено в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе. Сёстры сразу сознались в убийстве. Слушание дела проходило в закрытом режиме.