День "крылатой пехоты" прошёл в Старом Осколе
- Автор:
- Николай Черных
- Дата публикации:
- 02.08 23:21
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Состоялся официальный митинг, в ходе которого прошло вручение памятных адресов и поминовение погибших боевых товарищей. В небо были выпущены 15 белых голубей. Голубые береты парадным строем прошли на городскую Площадь Победы. Затем десантники проехали на Каплинское городское кладбище чтобы помянуть воинов-интернационалистов и тех, кто отдал свои жизни в борьбе с терроризмом в Сирии. Не осталась без внимания и Братская могила у Атаманского леса времён Великой Отечественной войны, именно в то время возникли воздушно-десантные войска в нашей стране.
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