День "крылатой пехоты" прошёл в Старом Осколе

Автор: Николай Черных Дата публикации: 02.08 23:21

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211064

День ВДВ прошел в Старом Осколе Белгородской области с участием более 1000 представителей этого рода войск разных годов службы, членов их семей, а также представителей прессы и духовенства. Сквер Десантников стал своего рода музеем под открытым небом. Основными достопримечательностями парка являются: памятник родоначальнику крылатой пехоты В. Маргелову, БМД и скульптурная композиция в виде раскрытого купола парашюта. Через год здесь должен быть установлен памятник Святому небесному покровителю десантников Илие Пророку. Скульптор из Белгорода Анатолий Шишков, представители ветеранских организаций обсудили проект будущего монумента.Состоялся официальный митинг, в ходе которого прошло вручение памятных адресов и поминовение погибших боевых товарищей. В небо были выпущены 15 белых голубей. Голубые береты парадным строем прошли на городскую Площадь Победы. Затем десантники проехали на Каплинское городское кладбище чтобы помянуть воинов-интернационалистов и тех, кто отдал свои жизни в борьбе с терроризмом в Сирии. Не осталась без внимания и Братская могила у Атаманского леса времён Великой Отечественной войны, именно в то время возникли воздушно-десантные войска в нашей стране.