Легковушка вылетела на тротуар и загорелась в Комсомольске-на-Амуре

Автор: dolgih82 Дата публикации: 08:34

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Появилось видео страшного ДТП, которое произошло этой ночью в Комсомольске-на-Амуре. Как видно на записи, легковушка мчалась на внушительной скорости. В какой-то момент водитель, по-видимому, пытаясь избежать столкновения с полицейским "УАЗом", не справился с управлением и вылетел на тротуар, где, по словам очевидцев, врезался в дом. Затем машина загорелась. Сообщается, что водитель и пассажир иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью.