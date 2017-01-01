s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Легковушка вылетела на тротуар и загорелась в Комсомольске-на-Амуре

Легковушка вылетела на тротуар и загорелась в Комсомольске-на-Амуре

Автор:
dolgih82
Дата публикации:
08:34
  • 23
  • 0

Появилось видео страшного ДТП, которое произошло этой ночью в Комсомольске-на-Амуре. Как видно на записи, легковушка мчалась на внушительной скорости. В какой-то момент водитель, по-видимому, пытаясь избежать столкновения с полицейским "УАЗом", не справился с управлением и вылетел на тротуар, где, по словам очевидцев, врезался в дом. Затем машина загорелась. Сообщается, что водитель и пассажир иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 0
02.08 15:11 | mreportertv
Легковушка разнесла вдребезги магазин одежды в США
106 0
02.08 15:31 | mreportertv
Неисправный электросамокат взорвался в квартире дома в Китае
47 0
02.08 15:25 | mreportertv
Жуткий смерч поднялся над деревней в Индии
175 0
02.08 14:44 | mreportertv
В Чувашии опрокинулась фура с соляной кислотой
3697 1
06.07 20:48 | denis947
Машина ДПС перевернулась после ДТП на Рязанском проспекте в Москве